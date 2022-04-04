Представитель РК передал личное послание Юн Сок Ëля для Джо Байдена

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Пак Чин, глава делегации избранного президента РК Юн Сок Ёля, находящейся в США, посетил 5 апреля Белый Дом, где встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи южнокорейский представитель передал личное послание будущего главы РК Юн Сок Ëля для президента США Джо Байдена. В послании избранный президент отразил стремление к развитию союзнических отношений между двумя государствами. Он призвал американскую сторону вывести отношения между Сеулом и Вашингтоном на уровень всеобъемлющего стратегического союза с целью совместного реагирования на новые вызовы, включающие северокорейскую ядерную проблему и экономическую безопасность. Пак Чин и Джейк Салливан высказались за проведение южнокорейско-американского саммита после создания в Сеуле нового правительства. Они отметили, что встреча глав двух государств сыграет важную роль в укреплении отношений между РК и США. Затронув ядерную проблему Корейского полуострова, участники встречи отметили важность укрепления совместного оборонного потенциала РК и США.