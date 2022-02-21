Главы Юга и Севера Кореи обменялись письмами

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Президент РК Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чон Ын обменялись письмами. Об этом сообщила 22 апреля на встрече с журналистами представитель президентской администрации Пак Кён Ми. Агентство ЦТАК в тот же день сообщило об этом событии. 20 апреля Мун Чжэ Ин отправил письмо Ким Чон Ыну, который направил ответ на следующий день. Сообщается, что стороны выразили надежды на улучшение межкорейских отношений, разделили мнение о том, что неизменные взаимные усилия позволят улучшить и развивать двусторонние отношения в соответствии с волей и ожиданиями всей корейской нации. Ким Чон Ын, как сообщает ЦТАК, высоко оценил усилия Мун Чжэ Ина, которые он приложил для «великого дела нации». В сообщении ЦТАК подчёркивается, что обмен письмами является показателем глубокого взаимного доверия. Между тем, данное событие не освещалось главным печатным органом Трудовой партии Кореи газетой «Нодон синмун», которую читают обычные северокорейцы.