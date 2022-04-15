В РК объявлено о дальнейшем снижении карантинных требований

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25 апреля COVID-19 переведён с первого на второй уровень в четырехуровневой национальной системе классификации инфекционных заболеваний. Инфицированным пациентам разрешено лечиться в любых клиниках и больницах, а органы здравоохранения не обязаны немедленно сообщать властям о случаях заражения COVID-19. Снят запрет на употребление пищи в кинотеатрах, закрытых спортивных сооружениях, междугородных скоростных поездах KTX и автобусах-экспрессах. Тем не менее, сохраняется запрет на приём пищи в городском общественном транспорте. Продуктовые отделы универмагов и супермаркетов могут предлагать покупателям образцы продуктов питания. Неделю назад были сняты ограничения на проведения массовых мероприятий и количество участников личных встреч. Обязательный масочный режим остался в силе. Кроме того, инфицированные вирусом COVID-19 должны по-прежнему соблюдать семидневный карантин. Данные требования будут действовать по крайней мере до конца мая, после чего обязательное ношение масок на открытом воздухе может быть отменено. 25 апреля начался второй этап ревакцинации против COVID-19 жителей страны в возрасте старше 60 лет. Четвёртую дозу вакцины смогут получить родившиеся в 1962 году и ранее, которые получили третью дозу вакцины более чем 120 дней назад. Повторная ревакцинация особо рекомендована пожилым людям старше 80 лет.