В Сеуле состоялась церемония инаугурации Юн Сок Ёля

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10 мая на площади перед зданием Национального собрания в Сеуле состоялась церемония инаугурации нового президента РК Юн Сок Ёля. Он прибыл к месту её проведения в 10:50 после посещения Национального кладбища. У ворот его встречали дети из городов Тэгу и Кванчжу с букетами цветов в руках. Проходя к сцене, Юн Сок Ёль приветствовал присутствующих прикосновением кулака вместо рукопожатия, учитывая необходимость соблюдать меры профилактики коронавируса. Новый глава государства был одет в строгий костюм тёмно-синего цвета со светло-голубым галстуком, а его супруга – в белое платье. Поднявшись на сцену в сопровождении 20 граждан, отобранных оргкомитетом церемонии, Юн Сок Ёль поприветствовал бывших президентов Мун Чжэ Ина и Пак Кын Хе. Экс-президента Ли Мён Бака, находящегося в заключении, представляла его супруга Ким Юн Ок, а Квон Ян Сук, супруга покойного президента Ро Мун Хёна, не смогла присутствовать по состоянию здоровья. В начале церемонии четыре Героя РК зачитали клятву верности флагу страны. Затем вокалист Ён Гван Чхоль и хор детей из мультикультурных семей исполнили национальный гимн.