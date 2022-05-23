РК примет активное участие в деятельности IPEF

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Президент США Джо Байден объявил 23 мая в Токио о запуске новой экономической инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе - Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF). К ней присоединились в общей сложности 13 стран – РК, США, Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Их представители приняли участие в первом саммите IPEF, состоявшемся в режиме видеоконференции. В своём выступлении президент РК Юн Сок Ёль подчеркнул важность сотрудничества в решении таких глобальных вопросов как реструктуризация цепочек поставок и изменение климата. «РК добилась быстрого роста на основе либеральной демократии и рыночной экономики. Теперь мы поделимся накопленным опытом со странами-участницами IPEF во всех областях сотрудничества»,- отметил южнокорейский лидер. Он добавил, что РК будет использовать свои возможности в областях производства полупроводников, аккумуляторов, автомобилей, а также для создания взаимовыгодной цепочки поставок со странами региона. РК будет лидировать в технологических инновациях в областях искусственного интеллекта, больших данных и 6G, используя накопленный опыт в ядерной энергетике и разработке возобновляемых источников энергии,- отметил Юн Сок Ёль. Он выразил надежду на то, что инициатива, предложенная Вашингтоном, будет реализовываться на основе принципов открытости. Президент США Джо Байден также подчеркнул важность прозрачности в совместной работе участников инициативы. IPEF представляет собой региональную структуру, которая призвана обеспечить устойчивость цепочки поставок, установить правила цифровой экономики и продвигать экологически чистую энергетику.