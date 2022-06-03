РК отменяет карантин для прибывающих из-за границы

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С 8 июня все прибывающие в РК из-за границы, включая тех, кто не прошёл вакцинацию, освобождаются от прохождения обязательного семидневного карантина. Данное решение вызвано тем, что ситуация вокруг коронавируса в мире стабилизировалась, и карантин для прибывающих отменили многие страны. В этой связи было принято решение отменить обязательный карантин для всех граждан, независимо от факта прохождения вакцинации и гражданства. Однако остаётся в силе действующее предписание о необходимости сдачи ПЦР-теста до прибытия и в течение трёх дней после прибытия в страну. Принято решение увеличить число служащих, отвечающих за карантинный контроль в аэропортах. Это связано с тем, что в июне планируется выполнить в общей сложности 732 международных рейса, что на 200 рейсов больше, чем в мае. Тем временем эксперты предупреждают о возможности новой волны коронавируса нынешним летом. Как заявил замминистра здравоохранения и социального обеспечения Ли Ин Гиль, рост заболеваемости могут вызвать летние отпуска и фестивали, а также широкое использование кондиционеров. Ли Ин Гиль призвал не терять бдительности. В рамках усилий по защите групп высокого риска правительство настаивает на одобрении для экстренного использования препарата Evusheld на основе антител производства компании AstraZeneca.