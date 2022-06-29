Лидеры РК, США и Японии договорились укреплять сотрудничество

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Лидеры РК, США и Японии будут укреплять сотрудничество в ответ на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи. Президент РК Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида достигли данной договорённости в ходе трёхсторонней встречи, состоявшейся 29 июня в Мадриде в рамках саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). Открывая встречу, южнокорейский лидер отметил, что сотрудничество между тремя странами становится всё более важным перед лицом растущих ядерных и ракетных угроз со стороны Пхеньяна, а также глобальных проблем. Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что трёхстороннее сотрудничество станет осью мира и стабильности во всём мире. Президент США тоже подчеркнул важность трёхстороннего сотрудничества, заявив, что оно имеет решающее значение для достижения общих целей, включая полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Японский лидер также согласился с необходимостью сотрудничества, выразив опасения по поводу возможных недружественных действий Пхеньяна. Лидеры трёх стран отметили, что достижения Северной Кореи в ядерной и ракетной программах представляют серьёзную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для региона и всего мира. Они договорились провести в ближайшее время консультации о повышении уровня сотрудничества в области безопасности. Лидеры РК, США и Японии согласились с тем, что сотрудничество между их странами, разделяющими основные ценности либеральной демократии, прав человека и верховенства закона, исключительно важно при реагировании на региональные и глобальные проблемы.