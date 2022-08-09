Президент РК распорядился свести к минимуму ущерб от ливней

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Президент РК Юн Сок Ёль поручил правительству приложить все усилия для того, чтобы свести к минимуму ущерб от ливней, обрушившихся на центральные районы страны. Поскольку проливные дожди будут продолжаться ещё несколько дней, необходимо сохранять бдительность,- заявил глава государства, выступая 9 августа на совещании, которое состоялось в штабе по чрезвычайным ситуациям в правительственном комплексе в Сеуле. Глава государства призвал установить ограничения на въезд в районы, подверженные оползням и наводнениям. Отметив, что стихийные бедствия неизбежны, он подчеркнул, что не должно быть человеческих жертв в результате человеческих ошибок. Как только дожди прекратятся, следует оценить степень ущерба и незамедлительно начать восстановительные работы,- добавил Юн Сок Ёль. Он подчеркнул, что рекордное количество осадков может быть вызвано последствиями изменения климата. Президент планировал в первой половине дня провести заседание кабинета министров в административном городе Сэчжоне. Однако, учитывая экстренную ситуацию, он изменил график работы. Президент также рассматривал возможность посещения пострадавших районов, но в итоге было решено следить за развитием ситуации дистанционно.