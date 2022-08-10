Из-за рекордных осадков 19 человек погибли и пропали без вести

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19 человек погибли и пропали без вести в результате рекордных дождей, которые обрушились на Сеул, центральные и восточные регионы РК в период с 8 по 10 августа. По данным центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, подтверждена гибель 11 человек, в том числе, шести человек в Сеуле, трёх в провинции Кёнгидо и двух в провинции Канвондо. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Затоплены в общей сложности 3.775 жилых домов и других построек, большинство из них в Сеуле. Более 980 человек из 548 домохозяйств в столичном регионе размещены в школах и других общественных зданиях. Их дома не подлежат восстановлению. Ещё 4.297 человек из 2.042 домохозяйств эвакуированы временно. Корейская метеорологическая администрация отменила предупреждение о ливнях для столичного региона, но сохранило его для провинции Чхунчхон-Намдо. Там прогнозируются осадки интенсивностью от 30 до 40 мм в час.