В случае тайваньского конфликта Пхеньян может пойти на провокации

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Потенциальный военный конфликт между Китаем и Тайванем может повысить вероятность провокационных действий со стороны Северной Кореи. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в интервью CNN во время пребывания в Нью-Йорке на прошлой неделе. Таким образом южнокорейский лидер ответил на вопрос, выступит ли Сеул на стороне Вашингтона, если он окажет помощь Тайваню в случаю нападения на него Китая. Пекин считает Тайвань частью своей территории. На вопрос о том, будет ли Сеул просить США сначала выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности РК, прежде чем вмешиваться в дела Тайваня, Юн Сок Ёль ответил, что было бы «неуместно говорить о приоритетах США». И Корейский полуостров, и Тайвань важны для США, которые должны защищать их вместе со своими союзниками и партнёрами,- подчеркнул южнокорейский лидер.