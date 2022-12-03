Сборная РК выбыла с ЧМ-2022 после поражения от Бразилии

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Южнокорейские футболисты, проиграв команде Бразилии со счётом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года, проходящего в Катаре, выбыли из дальнейшей борьбы. Матч состоялся 5 декабря на стадионе 974 в Дохе. Южнокорейские футболисты никогда не побеждали команду Бразилии на чемпионатах мира, сыграв с ней два раза вничью и потерпев пять поражений. Все четыре гола были забиты в ворота южнокорейской команды в первом тайме разными футболистами команды Бразилии, а вышедший во втором тайме Пэк Сын Хо сумел забить единственный гол на 76-й минуте игры. На нынешнем чемпионате южнокорейские футболисты в третий раз вышли из группового этапа: в 2022 году они смогли дойти до полуфинала, а в 2010 году, как и на этот раз, до 1/8 финала. На чемпионате в Катаре три команды из Азиатской футбольной конфедерации (AFC) – южнокорейская, австралийская и японская – вышли в 1/8 финала, но все три потерпели поражения и выбыли с дальнейшего участия в чемпионате. Сборная Бразилии, которая является единственной командой, игравшей на всех чемпионатах мира, сыграет 9 декабря в четвертьфинале с командой Хорватии, которая обыграла в 1/8 финале сборную Японии.