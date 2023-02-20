Объявлен план компенсаций жертвам принудительного труда

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6 марта правительство РК объявило о мерах по выплате компенсаций гражданам страны, ставших жертвами принудительной трудовой мобилизации японскими колониальными властями в период Второй мировой войны. Как сообщил министр иностранных дел РК Пак Чин, 15 корейцев, выигравших судебный иск у двух японских компаний, получат компенсации через общественный фонд при министерстве административного управления и безопасности РК. Фонд поддержки жертв принудительной трудовой мобилизации будет собирать «добровольные» пожертвования от частного сектора. Правительство также планирует использовать пожертвования южнокорейских компаний, которые получили финансирование в рамках договора о нормализации отношений между РК и Японией, заключённого в 1965 году. В 2018 году Верховный суд РК обязал компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel выплатить компенсации жертвам принудительного труда, но они отказались. Токио утверждает, что все вопросы репараций, связанные с японской колонизацией Кореи в 1910–1945 годах, были урегулированы в рамках договора от 1965 года. Сообщается также, что стороны предварительно договорились о создании «Молодежного фонда будущего» для финансирования стипендий для студентов двух стран.