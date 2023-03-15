Пхеньян провёл учения по нанесению ядерного контрудара

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Запуск 19 марта баллистической ракеты малой дальности был частью двухдневных тактических учений, в рамках которых была проведена «имитация тактической ядерной контратаки». Как сообщило агентство ЦТАК, учениями воинских частей с тактическим ядерным оружием, включая запуск баллистической ракеты, руководил северокорейский лидер Ким Чон Ын. Его сопровождала дочь Ким Чжу Э. Как заявил северокорейский лидер, одним лишь фактом наличия ядерного оружия невозможно сдерживать войну. Нужно быть готовыми к нанесению реального ядерного удара по врагу. Ким Чон Ын отметил также, что Северная Корея должна быть готова к нанесению ядерного удара, поскольку Сеул и Вашингтон «лихорадочно» проводят «репетицию вторжения» на Север с использованием американских вооружений. 19 марта были проведены учения, включающие проверку устройств контроля ядерного взрыва и детонаторов. Ракета, запущенная из уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто, пролетела 800 км, взорвавшись в воздухе в заранее определённой точке на высоте 800 км над Восточным морем,- говорится в сообщении ЦТАК. Как сообщили ранее южнокорейские военные, 19 марта в 11:05 Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Восточного моря. Прежде чем упасть в море, ракета пролетела около 800 км, что соответствует дальности полёта ракеты KN-23, модернизированной версии российской БРМД «Искандер».