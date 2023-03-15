Отменён масочный режим в общественном транспорте

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20 марта в РК вступило в силу решение об отмене обязательного масочного режима в общественном транспорте, включая метро, автобусы, такси, поезда и самолёты южнокорейских авиакомпаний. Он действовал 2,5 года, с октября 2020 года. Однако пассажирам общественного транспорта рекомендовано находиться в масках в часы пик. Данная рекомендация касается тех, кто входит в группы повышенного риска, и тех, у кого есть симптомы респираторного заболевания. Обязательный масочный режим сохранён в медицинских учреждениях, домах престарелых и аптеках, за исключением аптечных киосков в торговых центрах, на вокзалах и станциях метро. Сохраняется также обязательная семидневная самоизоляция для пациентов с подтверждёнными случаями COVID-19. Эпидемическая ситуация в стране оценивается карантинными органами как стабильная. После того, как 30 января текущего года был отменён обязательный масочный режим в помещениях, среднесуточное количество новых случаев инфекции сократилось на 38%, а количество тяжелобольных - на 55%.