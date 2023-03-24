Пхеньян сообщил о новых испытаниях «подводного ядерного оружия»

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Академия оборонных наук КНДР провела очередные испытания «нового подводного ядерного оружия», которое, как указывалось ранее, способно «вызвать радиоактивное цунами и скрытно атаковать врагов». Как сообщило агентство ЦТАК, испытания проводились в период с 25 по 27 марта. Приводятся данные о том, что беспилотный подводный аппарат «Хэиль-1» был развёрнут 25 марта в заливе Вонсан. За 41 час 27 минут он преодолел расстояние в 600 км, двигаясь пилообразным и эллиптическим курсами. Испытательная боеголовка взорвалась в точно заданное время под водой у побережья уезда Хвадэ-гун провинции Хамгён-Пукто. В ходе испытаний была проведена оценка технических и тактических характеристик аппарата, подтверждена его надёжность и стабильность,- говорится в сообщении. Кроме того, Пхеньян подтвердил, что утром 27 марта были проведены учения, «имитирующие тактические ядерные атаки», в ходе которых успешно запущены две баллистические ракеты малой дальности. Согласно сообщению ЦТАК, в заданной точке на высоте 500 метров над островом недалеко от побережья города Кимчхэк провинции Хамгён-Пукто был взорван макет ядерной боеголовки.