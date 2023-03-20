Срок самоизоляции для пациентов с COVID-19 сократится

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Начиная с мая этого года, срок обязательной самоизоляции для пациентов с COVID-19 будет сокращён с нынешних семи до пяти дней. Об этом сообщил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 29 марта на заседании центрального штаба по противодействию чрезвычайным ситуациям и катастрофам. «Долгая борьба с COVID-19, которая длилась более трёх лет, близится к концу. Это был сложный процесс, но, благодаря участию людей, терпению и самоотверженности медицинских работников, мы смогли добиться успеха в борьбе с болезнью»,- подчеркнул Хан Док Су. Если стабилизация эпидемической ситуации продолжится после сокращения срока самоизоляции, уровень опасности COVID-19 будет снижен с нынешнего второго до четвёртого. Ко второму уровню относятся также такие опасные заболевания как ветряная оспа и корь. Четвёртый уровень – самый низкий. К нему, в частности, относится сезонный грипп, и он не предусматривает ни ношение масок, ни самоизоляцию.