Прослушать разговоры в президентском комплексе невозможно

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Президентский комплекс в сеульском районе Ёнсан представляет собой военный объект, оборудованный более мощной системой защиты от прослушивания, чем бывший президентский комплекс Чхонвадэ. Об этом говорится в заявлении администрации президента, опубликованном 11 апреля. Таким образом, подозрения в том, что США прослушивали разговоры руководителей властных структур РК «абсурдны и ложны». Утверждения ряда депутатов Национального собрания от оппозиционной Демократической партии Тобуро, что президентский комплекс в районе Ёнсан защищён меньше, чем Чхонвадэ, являются «беспочвенными». Прослушать заседания Совета национальной безопасности, проходящие в подземном бункере, тем более невозможно,- говорится в заявлении. Следовательно, разговор о возможности поставок вооружений Украине, который упомянут в документах Пентагона, попавших в социальные сети и опубликованных газетой New York Times, не мог произойти внутри здания администрации. Скорее всего, его не было вообще,- говорится в заявлении. Приоритетной задачей является проверка подлинности документов, попавших в социальные сети. Бо́льшая часть информации, содержащейся в этих документах, сфальсифицированы. Такого мнения придерживаются главы оборонных ведомств двух стран Ли Чжон Соп и Ллойд Остин. Они обсудили проблему утечки данных в ходе телефонного разговора.