РК и США обсудят утечку данных из органов власти

Photo : YONHAP News

Власти РК проведут переговоры с представителями США об утечке секретных документов, где содержалась информация об обсуждении в южнокорейском правительстве возможной помощи Украине. О такой утечке сообщила газета New York Times. Внимание официального Сеула привлекла информация об обсуждении в южнокорейском правительстве возможности предоставления США артиллерийских снарядов, которые могут быть переданы Украине. В публикации New York Times говорится, что документы, размещённые в социальных сетях, подробно описывают «внутренние дебаты в южнокорейском правительстве по этому поводу». Выступая 9 апреля на брифинге, представитель администрации южнокорейского президента отметил, что в позиции Сеула в отношении помощи Украине изменений нет, и решение о поставках летального оружия не принято. В тот же день в администрации южнокорейского президента состоялось совещание под председательством начальника управления национальной безопасности Чо Тхэ Ёна, на котором обсуждались способы реагирования на публикацию New York Times. Президент Юн Сок Ёль дал указание тщательно изучить проблему после получения отчётов от причастных к ней официальных лиц. Ранее администрация президента США сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся участия США и НАТО в подготовке вооружённых сил Украины. Множество документов, раскрывающих информацию о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы в социальных сетях.