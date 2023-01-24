Сеул протестует по поводу притязаний Токио на острова Токто

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11 апреля советник-посланник посольства Японии в Сеуле Наоки Кумагаи был вызван в МИД РК, где ему выражен протест по поводу территориальных притязаний Токио на острова Токто в Восточном море. В «Синей книге» по дипломатии за 2023 год, которую представил ранее в тот же день кабинету министров Японии министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, говорится, что РК якобы «оккупирует острова Токто без каких-либо законных оснований». Сеул «решительно протестует против неоднократных несправедливых претензий Японии на острова, которые исторически, географически и в соответствии с международным правом являются суверенной территорией РК». Япония должна «чётко осознать», что повторение территориальных претензий не способствует построению ориентированных на будущее отношений между Сеулом и Токио,- отмечается в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.