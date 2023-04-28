Президент РК завершил государственный визит в США

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Президент РК Юн Сок Ёль 30 апреля вернулся в Сеул по завершении государственного визита в США. Семидневная поездка южнокорейского лидера, приуроченная к семидесятилетию альянса РК и США, сыграла важную роль в развитии отношений двух стран. По итогам южнокорейско-американского саммита, состоявшегося в Белом доме 26 апреля, два лидера приняли Вашингтонскую декларацию. Была согласована новая концепция расширенных мер сдерживания в отношении Северной Кореи, достигнуты договорённости о продолжении регулярного обсуждения вопросов ядерного и стратегического планирования. Стороны пришли к согласию об укреплении сотрудничества по вопросам экономической безопасности, передовых технологий, культурного и гражданского обменов. Более подробные итоги визита Юн Сок Ёля в США будут подведены 2 мая в ходе заседания кабинета министров, которое пройдёт под председательством главы государства.