Посла РК в Пекине пригласили в МИД КНР

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В ответ на вызов посла Китая в Сеуле Син Хаймина в МИД РК посол РК в Пекине Чон Чжэ Хо был приглашён в МИД Китая. Заместитель министра Нонг Ронг выразил «серьёзную обеспокоенность и недовольство по поводу несправедливой реакции Сеула на беседу Син Хаймина с лидером оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном. Как отметил посол, «было бы ошибкой полагать, что Китай проиграет в соперничестве с США». Он также предупредил, что «те, кто делает ставку на поражение Китая, потом пожалеют об этом». Первый заместитель министра иностранных дел РК Чан Хо Чжин предостерёг посла от «необоснованных и провокационных» замечаний, предупредив, что его высказывания могут быть расценены как вмешательство во внутреннюю политику Сеула. Заместитель министра иностранных дел Китая напомнил, что в обязанности Син Хаймина входят встречи с людьми из различных кругов с целью содействия взаимопониманию. Китайский дипломат попросил РК подумать о причинах проблем в отношениях между двумя странами и уважать дух совместного заявления, принятого при установлении дипломатических отношений. Между тем, стороны сохраняют определённую сдержанность. Так, правительство Китая сообщило, что посол РК не вызывался в МИД специально, а имела место заранее обговорённая встреча. В пресс-релизах МИД двух стран подчёркивается необходимость поддерживать открытый диалог и работать над стабильным развитием.