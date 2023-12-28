Лидер КНДР призвал отразить в Конституции, что РК – «главный враг»

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал внести изменения в Конституцию страны, признав РК «враждебной страной номер один» и закрепив задачу «полной оккупации» Юга в случае войны. Как сообщает ЦТАК, данный призыв прозвучал 15 января в выступлении Ким Чон Ына на десятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва. Он призвал закрепить в Конституции необходимость усиления образовательных программ, чтобы северокорейцы «твёрдо считали РК враждебной страной номер один и неизменным главным врагом». Ким Чон Ын дал указание предпринять шаги по демонтажу «пережитков прошлого», которые можно рассматривать как символы межкорейского примирения. Это прекращение всех межкорейских связей «до точки невозврата» и демонтаж Арки воссоединения, построенной в 2001 году в Пхеньяне в ознаменование плана основателя КНДР Ким Ир Сена по объединению на основе конфедерации. Кроме того, ликвидируются три организации, которые занимались вопросами содействия межкорейскому диалогу и сотрудничеству. Это комитет по мирному воссоединению, бюро экономического сотрудничества и Кымгансанская администрация международного туризма. При этом северокорейский лидер подтвердил, что КНДР не намерена в одностороннем порядке начинать вооружённый конфликт, если её на это не спровоцировать.