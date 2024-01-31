Север запустил серию крылатых ракет с западного побережья

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2 февраля около 11 часов утра Северная Корея произвела очередной запуск серии крылатых ракет с западного побережья. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, не приведя подробностей запуска, таких как количество ракет, скорость, дальность и высота полёта. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи, обмениваясь информацией с американскими коллегами,- говорится в сообщении. Это четвёртый с начала года запуск Северной Кореей крылатых ракет. Он произошёл через три дня после того, как из того же района была запущена крылатая ракета «Хвасаль-2». Крылатые ракеты с реактивными двигателями летают низко и хорошо маневрируют, что позволяет им уклоняться от средств противоракетной обороны. Запуски крылатых ракет не являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее использовать технологии баллистических ракет.