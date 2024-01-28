Пхеньян сообщил об успешных испытаниях крылатых ракет

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Новые стратегические крылатые ракеты подводного базирования «Пульхвасаль-3-31» точно поразили заданные цели, пролетев над Восточным морем 7.421 и 7.445 секунд. Об этом сообщило агентство ЦТАК, тем самым уточнив, что были запущены по крайней мере две ракеты. Между тем, более подробная информация, в частности, о дальности полёта ракет, в сообщении не приводится. Как сообщил ранее Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК, 28 января около 8 часов утра из района города Синпхо провинции Хамгён-Намдо в восточном направлении была запущена серия крылатых ракет. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, который наблюдал за испытательными запусками, заявил, что «ядерное вооружение военно-морского флота является неотложной задачей времени и основным требованием для создания государственных ядерных стратегических сил». Он обсудил с военными вопросы, связанные со строительством атомной подводной лодки и других новых типов боевых кораблей,- говорится в сообщении ЦТАК. Атомная подводная лодка включена Пхеньяном в список первоочередных разработок, наряду с гиперзвуковой боеголовкой, разведывательными спутниками и твёрдотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Первые испытания новой крылатой ракеты «Пульхвасаль-3-31» состоялись 24 января. Позднее Пхеньян уточнил, что это ракета подводного базирования. Крылатые ракеты летают по низкой траектории и хорошо маневрируют, что позволяет им уклоняться от средств противоракетной обороны. Запуски крылатых ракет не являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее использовать технологии баллистических ракет.