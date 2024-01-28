Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

Пхеньян сообщил об успешных испытаниях крылатых ракет

Write: 2024-01-29 10:22:38Update: 2024-01-29 10:24:30

Пхеньян сообщил об успешных испытаниях крылатых ракет

Photo : YONHAP News

Новые стратегические крылатые ракеты подводного базирования «Пульхвасаль-3-31» точно поразили заданные цели, пролетев над Восточным морем 7.421 и 7.445 секунд. Об этом сообщило агентство ЦТАК, тем самым уточнив, что были запущены по крайней мере две ракеты. Между тем, более подробная информация, в частности, о дальности полёта ракет, в сообщении не приводится. Как сообщил ранее Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК, 28 января около 8 часов утра из района города Синпхо провинции Хамгён-Намдо в восточном направлении была запущена серия крылатых ракет. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, который наблюдал за испытательными запусками, заявил, что «ядерное вооружение военно-морского флота является неотложной задачей времени и основным требованием для создания государственных ядерных стратегических сил». Он обсудил с военными вопросы, связанные со строительством атомной подводной лодки и других новых типов боевых кораблей,- говорится в сообщении ЦТАК. Атомная подводная лодка включена Пхеньяном в список первоочередных разработок, наряду с гиперзвуковой боеголовкой, разведывательными спутниками и твёрдотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Первые испытания новой крылатой ракеты «Пульхвасаль-3-31» состоялись 24 января. Позднее Пхеньян уточнил, что это ракета подводного базирования. Крылатые ракеты летают по низкой траектории и хорошо маневрируют, что позволяет им уклоняться от средств противоракетной обороны. Запуски крылатых ракет не являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее использовать технологии баллистических ракет. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >