ЦТАК: КНДР разработала новые снаряды для РСЗО

В рамках программы усовершенствования вооружений Северная Корея разработала управляемые снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм. Как сообщило 12 февраля агентство ЦТАК, Академия оборонных наук КНДР провела накануне успешные испытания новых боеприпасов для оценки возможностей управления их траекторией и других параметров. «Разработка управляемого реактивного снаряда калибра 240 мм и системы управления траекторией качественно изменит возможности реактивных орудий нашей армии», - говорится в сообщении ЦТАК. В прошлом году на вооружение Корейской народной армии были поставлены комплексы РСЗО калибра 600 мм, которые могут использоваться в качестве тактического ядерного оружия. Южнокорейские военные отследили стрельбу из реактивной установки залпового огня в направлении Жёлтого моря из района портового города Нампхо. Данная информация не была обнародована, поскольку военные сообщают лишь об испытаниях крупных вооружений.