Бастующим врачам угрожают наказанием

Photo : YONHAP News

Врачам-интернам грозит наказание в соответствии с законом, в том числе, лишение медицинских лицензий, если они не вернутся на работу до 29 февраля. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон, выступая 27 февраля на совещании в Сеуле. Более девяти тысяч врачей-интернов восьмой день подряд не выходят на работу, а более 10 тысяч человек подали заявления об увольнении. Они выступают против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы. Коллективные действия в виде массового невыхода на работу являются противозаконными. В отношении тех, кто продолжит забастовку после установленного срока, будут возбуждены уголовные дела,- подчеркнул министр. До конца этой недели власти проведут расследование случаев отказа в предоставлении медицинской помощи или её несвоевременном предоставлении в 50 многопрофильных больницах. Зарегистрированы несколько летальных исходов из-за того, что пациентам в тяжёлом состоянии было отказано в госпитализации.