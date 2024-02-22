В системе здравоохранения РК возник серьёзный кризис

Photo : YONHAP News

Поскольку тысячи врачей-интернов четвёртый день подряд не выходят на работу, выступая против увеличения приёма в медицинские вузы, многопрофильные больницы по всей стране с трудом справляются с обслуживанием пациентов. Выступая 23 февраля на экстренном совещании в Сеуле, премьер-министр страны Хан Док Су заявил, что максимально продлено время работы государственных медицинских учреждений. Для того, чтобы больницы могли нанять временный медицинский персонал, в качестве чрезвычайной меры решено вдвое увеличить плату за лечение пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. С 24 февраля телемедицинские услуги доступны во всех больницах. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, 8.897 врачей-интернов из 94 крупных многопрофильных больниц, или 78,5% всех интернов, подали заявления об увольнении, а 7.863 из них не выходят на работу. Это чуть меньше показателя предыдущего дня, поскольку шесть больниц исключены из подсчёта из-за недостаточности данных. От населения поступили 189 жалоб на отказ в медицинской помощи.