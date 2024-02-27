Премьер-министр РК призвал врачей-интернов вернуться на работу

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Ни один из врачей-интернов, принимающих участие в массовых действиях против увеличения приёма в медицинские вузы, не будет привлечён к ответственности, если к 29 февраля работа больниц возобновится в полном объёме. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 27 февраля на заседании кабинета министров. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, более десяти тысяч врачей-интернов из крупных многопрофильных больниц в Сеуле и других городах подали заявления об увольнении. Около девяти тысяч из них не выходят на работу. Ранее в тот же день министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон напомнил бастующим о том, что им грозит наказание в соответствии с законом, в том числе, лишение медицинских лицензий, если они не вернутся на работу до 29 февраля. Коллективные действия в виде массового невыхода на работу являются противозаконными. В отношении тех, кто продолжит забастовку после установленного срока, будут возбуждены уголовные дела,- подчеркнул министр. До конца этой недели власти проведут расследование случаев отказа в предоставлении медицинской помощи или её несвоевременном предоставлении в 50 многопрофильных больницах. В частности, зарегистрированы несколько летальных исходов из-за того, что пациентам в тяжёлом состоянии было отказано в госпитализации.