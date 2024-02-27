Приближается срок возвращения на работу бастующих врачей

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Приближается установленный правительством срок возвращения на работу бастующих врачей-интернов. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, более десяти тысяч из них подали заявления об увольнении, а около девяти тысяч человек не выходят на работу уже девятый день. Ранее премьер-министр Хан Док Су сказал, что ни один из бастующих не будет привлечён к ответственности, если к 29 февраля работа больниц возобновится в полном объёме. В противном случае им грозит наказание в соответствии с законом, в том числе, лишение медицинских лицензий. Причиной забастовки является план правительства увеличить ежегодный приём в медицинские вузы с нынешних 3.058 до 5.058 человек. 27 февраля президент страны Юн Сок Ёль заявил, что этот план является «минимально необходимой мерой» для решения проблемы нехватки врачей, которая «не может и не должна быть предметом переговоров». Забастовка привела к сокращению количества хирургических операций, проводимых в крупных больницах. Из-за нехватки медицинского персонала медсёстрам разрешено в ограниченном объёме выполнять работу врачей, что создаёт дополнительные риски для пациентов.