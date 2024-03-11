Один из лидеров КМА повторно допрошен по делу о забастовке интернов

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14 марта председатель организационной группы чрезвычайного комитета Корейской медицинской ассоциации (КМА), председатель Медицинской ассоциации столичного региона Пак Мён Ха, вызван в Сеульское полицейское управление. Это уже второй его допрос по подозрению в подстрекательстве к массовой забастовке врачей-интернов. Предыдущий допрос имел место ранее на этой неделе. Пак Мён Ха является одним из пяти нынешних и бывших руководителей Корейской медицинской ассоциации, которых обвиняют в организации коллективных действий врачей-интернов, вызвавших дестабилизацию работы медицинских учреждений. К массовым действиям против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы присоединились в общей сложности более 90% из 13 тысяч врачей-интернов по всей стране. Из-за этого порядка ста многопрофильных больниц по всей стране не работают в нормальном режиме с 20 февраля. В беседе с журналистами перед допросом Пак Мён Ха опроверг все выдвинутые в его отношении обвинения, заявив, что забастовка является «добровольной и проводится по инициативе её участников». Он призвал правительство начать диалог с медицинскими кругами для достижения компромисса.