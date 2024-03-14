Глава минздрава просит профессоров-медиков воздержаться от отставки

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Министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон обратился к профессорам-медикам с просьбой воздержаться от массовой отставки в поддержку длительной забастовки врачей-интернов. Жителям будет страны будет трудно понять ведущих врачей, которые оставят своих пациентов в беде. Наоборот, им следует сосредоточиться на том, чтобы убедить врачей-интернов вернуться в больницы, а студентов медицинских вузов возобновить занятия,- заявил министр, выступая 15 марта на чрезвычайном совещании правительства. К массовым действиям против плана увеличить приём в медицинские вузы присоединились в общей сложности более 90% из 13 тысяч врачей-интернов по всей стране. Из-за этого порядка ста многопрофильных больниц по всей стране не работают в нормальном режиме с 20 февраля. В начале этой недели профессора-медики из 19 вузов создали чрезвычайный комитет, который обсуждает возможность их массовой отставки. Чо Гю Хон напомнил, что центры неотложной медицинской помощи работают в нормальном режиме, уделяя приоритетное внимание пациентам в тяжёлом состоянии.