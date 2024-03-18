КНДР провела учебные стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра

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18 марта в Северной Корее проведены учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра 600 мм. Как сообщило агентство ЦТАК, в ходе стрельб, которыми руководил северокорейский лидер Ким Чон Ын, «были успешно поражены условные цели». Цель учебных стрельб заключалась в «подтверждении мощи и боевых возможностей систем вооружений путём проведения внезапных манёвров подразделений, имеющих на вооружении реактивные орудия калибра 600 мм». Ким Чон Ын отметил необходимость непрерывного увеличения числа батарей РСЗО сверхкрупного калибра в рамках повышения боеготовности частей Корейской народной армии,- говорится в сообщении. В тот же день южнокорейские военные обнаружили запуск нескольких баллистических ракет малой дальности из районов вблизи Пхеньяна, которые пролетели около 300 километров в сторону Восточного моря. РСЗО сверхкрупного калибра классифицируется как ракета малой дальности, радиус действия которой - вся территория РК.