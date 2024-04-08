МВФ прогнозирует рост экономики РК в 2024 году на 2,3%

Photo : YONHAP News

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост южнокорейской экономики на 2024 год на уровне 2,3%. Данный прогноз совпадает с январским, когда он был повышен на 0,1%. Прогноз МВФ выше прогнозов правительства РК (2,2%) и Банка Кореи (2,1%). МВФ также сохранил свой прогноз роста южнокорейской экономики на 2025 год на уровне 2,3%. Прогноз инфляции составил на этот год 2,5%, а на 2025 год – 2%. Прогноз роста мировой экономики на этот год повышен на 0,1% до 3,2%. Как отмечается в докладе экспертов МВФ, несмотря на мрачные прогнозы, мировая экономика остаётся устойчивой, а инфляция замедляется почти так же быстро, как и росла. Между тем, как отметили в министерстве планирования и финансов, нынешние прогнозы не учитывают изменения ситуации на Ближнем Востоке. Среди факторов возможного ухудшения показателей - геополитические противоречия, рост задолженностей в условиях высоких процентных ставок и возможность замедления темпов роста экономики Китая.