Lao động có việc làm tăng 64.000 người trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (14/11) công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 10 năm 2018". Theo đó, trong tháng trước, số người có việc làm tại Hàn Quốc đạt 27.090.000 người, tăng 64.000 người so với tháng 10 năm ngoái. Như vậy, số người có việc làm đã 4 tháng liên tiếp tăng dưới 100.000 người.Ứng cử viên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hong Nam-ki đánh giá tình hình tuyển dụng vẫn đang ở tình trạng nghiêm trọng. Chính phủ sẽ xem xét đối sách bổ sung để phản ánh vào phương hướng chính sách kinh tế năm sau.Tỷ lệ tuyển dụng tháng 10 (từ 15 đến 64 tuổi) đạt 66,8%, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, 9 tháng giảm liên tiếp kể từ tháng 2 năm nay. Tỷ lệ tuyển dụng ở thanh niên (từ 15 đến 29 tuổi) đạt 42,9%, tăng 1,1%.Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 ở mức 3,5%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thất nghiệp cao nhất trong vòng 13 năm qua, tính riêng trong các tháng 10, sau mức 3,6% của tháng 10 năm 2005. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (từ 15 đến 29 tuổi) là 8,4%, giảm 0,2%.Cục thống kê quốc gia cho biết xu hướng tuyển dụng ở nhóm tuổi 40 vẫn tiếp tục xấu đi, trong khi tuyển dụng ở nhóm tuổi 50 cũng có xu hướng đình trệ trong tháng 10. Số người thất nghiệp gia tăng tập trung ở hai nhóm tuổi này.Thời gian qua, Chính phủ nhấn mạnh rằng số liệu thống kê về đối tượng kinh doanh tự do và khởi nghiệp tăng là tín hiệu cho thấy chất lượng tuyển dụng đã tốt lên. Tuy nhiên, trong số liệu thống kê tháng 10, số người kinh doanh tự do, khởi nghiệp giảm 4.000 người, lần đầu quay lại xu hướng giảm sau 14 tháng.