Tổng thống Moon jae-in thảo luận về vấn đề tăng cường hợp tác với lãnh đạo các nước APEC

Photo : YONHAP News

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương" (APEC) tại Papua New Guinea, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng hôm thứ Bảy (17/11) đã lần lượt có các cuộc hội đàm với lãnh đạo thượng đỉnh các nước.Trước tiên, Tổng thống đã có cuộc gặp với Thủ tướng Peter O'Neill của Papua New Guinea, quốc gia đăng cai APEC năm nay. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về phương án mở rộng giao lưu, thương mại, và phương án tăng cường hợp tác ở lĩnh vực hải dương, thủy sản khu vực Thái Bình Dương.Đặc biệt, Tổng thống Moon Jae-in đã giới thiệu về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, đề nghị Papua New Guinea tiếp tục ủng hộ những nỗ lực phi hạt nhân hóa và xây dựng thể chế hòa bình của Chính phủ Hàn Quốc. Về phần mình, Thủ tướng Peter O'Neill giới thiệu Papua New Guinea là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, bày tỏ kỳ vọng việc xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc.Tiếp đó Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Úc Scott Morrison, thảo luận về việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, mở rộng giao lưu nhân lực, cùng các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống Moon Jae-in chỉ ra rằng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Úc có mục tiêu giống với chính sách phương Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc, kỳ vọng hai bên sẽ phát huy được hiệu quả của các chính sách này thông qua hợp tác lẫn nhau.Vào tối cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ trao đổi về tình hình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, phương án thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách toàn diện, và khả năng giảm nhẹ cấm vận cho miền Bắc.