Hội đồng bảo an không thảo luận về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP (Pháp) hôm 7/12 (theo giờ địa phương) đưa tin Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ không tổ chức phiên thảo luận về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên như đề xuất của Mỹ.Hội đồng bảo an đã 4 năm liên tiếp tổ chức thảo luận về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, từ năm 2014 đến năm 2017, nhưng năm nay lại không tổ chức tiếp do không đạt đủ số thành viên tán thành. Để có thể tổ chức phiên thảo luận này, cần có sự đồng ý của 9 trên 15 quốc gia thành viên của Hội đồng bảo an.Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc thảo luận này vào hôm 10/12 tới, nhưng sau đó đã rút lại đề nghị do không đạt đủ sự ủng hộ của các nước thành viên Hội đồng bảo an. Việc Mỹ không kêu gọi đủ ý kiến tán thành là bởi Nhật Bản, nước vốn ủng hộ tích cực việc thảo luận về nhân quyền miền Bắc trong thời gian qua, đã phải rời khỏi vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, trong khi có thêm các thành viên mới là những quốc gia có khuynh hướng phản đối phương Tây.Trước đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, hối thúc thảo luận vấn đề này tại Hội đồng bảo an.Ngay sau khi Mỹ đề xuất thảo luận vấn đề nhân quyền miền Bắc tại Hội đồng bảo an, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng Washington đang có ý đồ kích động đối đầu, phá vỡ cục diện tích cực hiện nay.Trong khi đó, giới phân tích cho rằng việc Hội đồng bảo an không thảo luận về vấn đề nhân quyền miền Bắc còn có nguyên nhân là Mỹ sắp sửa thay thế Đại sứ tại Liên hợp quốc vào cuối năm, và việc Washington và Bình Nhưỡng đang đối thoại chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.