Xuất hiện nhiều tàu cỡ lớn tại khu vực cảng Nampho, Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 16/5 dẫn phân tích của "Planet Labs", một công ty vệ tinh tư nhân của Mỹ, cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 9/5 tới 14/5 vừa qua, tại cảng Nampho của Bắc Triều Tiên xuất hiện hai tàu chở hàng cỡ lớn. Trong đó, một tàu có chiều dài từ 170m đến 175m, kích thước tương tự với tàu “Wise Honest”, tàu bị Bộ Tư pháp Mỹ công bố lệnh bắt giữ với các buộc vi phạm cấm vận vào ngày 9/5 vừa qua.VOA phân tích cảng Nampho là cảng than đá lớn của miền Bắc. Từ ngày 16/4 tới ngày 14/5, ít nhất đã có 7 tàu cập cảng này.Vào tháng 3 năm ngoái, tàu “Wise Honest” của Bắc Triều Tiên xuất phát từ cảng Nampho đã bị chính quyền Indonesia bắt giữ do chở than đá, một mặt hàng bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Vào ngày 9/5 vừa qua, Mỹ nhận bàn giao tàu chở hàng này và kéo về hải phận nước mình. Ngày 14/5, Bắc Triều Tiên ra thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, phản đối hành động bắt giữ tàu của Washington, yêu cầu trả lại tàu.