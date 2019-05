Phim “Ký sinh trùng” giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes

Photo : KBS News

Tại Lễ trao giải Liên hoan phim Cannes (Pháp) diễn ra ngày 25/5 (giờ địa phương), tác phẩm “Ký sinh trùng” (tên tiếng Anh “Parasite”) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho đã xuất sắc vượt qua nhiều tác phẩm lớn của điện ảnh thế giới, giành được giải Cành cọ vàng, giải thưởng cao nhất.Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Bong cảm ơn các nghệ sĩ đã đồng hành trong tác phẩm, đặc biệt là nam diễn viên chính Song Kang-ho. Ông chia sẻ đã ước mơ làm đạo diễn điện ảnh từ khi 12 tuổi, nhưng chưa hề tưởng tượng một ngày sẽ được chạm vào chiếc cúp danh giá này.Nam diễn viên Song Kang-ho cũng đã có lời phát biểu cảm tưởng, dành tặng niềm vinh hạnh to lớn này cho tất cả diễn viên đáng kính của điện ảnh Hàn Quốc vì sự uyên bác, nhẫn nại và nhiệt huyết của họ với điện ảnh.Đạo diễn Bong lần đầu bén duyên với Cannes vào năm 2006, khi được mời tham dự "Tuần lễ đạo diễn" với bộ phim "Quái vật sông Hàn" (The Host). Sau đó, ông được mời tham dự hạng mục "Nhãn quan độc đáo" (Un Certain Regard) của Cannes vào năm 2008 và 2009 với tác phẩm "Tokyo!" và "Người mẹ" (Mother"). Năm 2017, ông lần đầu tham gia tranh giải với phim "Okja" do Netflix sản xuất. "Ký sinh trùng" là tác phẩm tranh giải thứ hai của đạo diễn Bong.Phim “Ký sinh trùng” là một tác phẩm điện ảnh theo thể loại hài kịch đen, kể về câu chuyện Ki Woo (Choi Woo-sik thủ vai), trưởng nam trong gia đình Ki Taek (Song Kang-ho thủ vai) mà toàn bộ các thành viên đều thất nghiệp, trở thành gia sư “giá cao” cho gia đình của Giám đốc Park, cùng những diễn biến đầy bất ngờ liên tiếp xảy ra. Qua câu chuyện về một gia đình nghèo khó và một gia đình giàu có, phim truyền tải về vấn đề khoảng cách giàu nghèo, một hiện tượng phổ biến ngày nay.Được biết, "Ký sinh trùng" đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của tất cả thành viên trong Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes năm nay. Đạo diễn người Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu, trưởng Ban giám khảo, trong buổi họp báo sau lễ trao giải, đã nhận xét "Ký sinh trùng" là một tác phẩm vừa hài hước, thú vị, lại vừa ấm áp.Điện ảnh châu Á đã hai năm liên tiếp ẵm giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Cannes. Trong liên hoan năm ngoái, "Cành cọ vàng" được trao cho tác phẩm "Kẻ trộm siêu thị" (Shoplifters) của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu.Như vậy, đạo diễn Bong Joon-ho đã mang về "Cành cọ vàng" đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên sau 7 năm, Hàn Quốc giành được giải thưởng cao nhất tại một trong ba Liên hoan phim uy tín nhất thế giới (Cannes, Venice, Berlin) kể từ sau tác phẩm “Pieta” của Đạo diễn Kim Ki-duk năm 2012. Đây cũng là lần đầu tiên sau 9 năm, điện ảnh xứ sở kimchi giành được giải thưởng chính của Liên hoan phim Cannes, sau bộ phim "Thi ca" (Poetry) của đạo diễn Lee Chang-dong với giải thưởng "Kịch bản xuất sắc nhất" năm 2010.