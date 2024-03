Thu nhập bình quân đầu người Hàn Quốc năm 2023 vượt mức 33.700 USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/3 công bố trong năm 2023, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc tăng trưởng 1,4% so với năm 2022. GDP danh nghĩa đạt 2.236.300 tỷ won (1.713,1 tỷ USD) tăng 3,4% so với năm trước. Nếu quy đổi sang đồng USD thì GDP danh nghĩa tăng trưởng 2%.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người năm ngoái là 33.745 USD, tăng 2,6% so với năm 2022 (32.886 USD). GNI từng đạt 35.523 USD năm 2021, sau đó đã giảm 7,4% vào năm 2022 do giá trị đồng won so với đồng USD giảm, lần này đã tăng trở lại.Trong quý IV năm ngoái, GDP thực tế của Hàn Quốc tăng trưởng 0,6% so với quý III, GDP danh nghĩa tăng 1,6%. GDP thực tế từng tăng trưởng -0,3% vào quý IV/2022, tới quý I/2023 thì tăng trưởng 0,3%, tới nay đã tăng trưởng dương 4 quý liên tiếp.Trong đó, tiêu dùng tư nhân tăng 0,2%, tiêu dùng Chính phủ tăng 0,5%. Đầu tư thiết bị tăng 3,3%. Xuất khẩu tăng 3,5%, chủ yếu nhờ chíp bán dẫn. Nhập khẩu tăng 1,4%, trọng tâm là mặt hàng dầu mỏ. Đầu tư xây dựng giảm 4,5% do đầu tư công trình giảm. Xét theo hoạt động kinh tế, ngành dịch vụ tăng trưởng 0,8%. Ngành xây dựng giảm 3,8%, ngành nông lâm thủy sản giảm 6,7%.GNI thực tế quý IV tăng 0,1% so với quý III. Ngân hàng trung ương phân tích điều kiện thương mại xấu đi khiến thâm hụt thương mại thực tế tăng, trong khi thu nhập ròng thực tế từ nước ngoài giảm, đã khiến tỷ lệ tăng trưởng GNI thực tế bị giảm theo.Chỉ số giảm phát GDP, thể hiện tốc độ tăng giá tiêu dùng, tăng 3,5% so với một năm trước.