Giá xuất nhập khẩu tháng 5 cùng tăng hơn 2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/6 thông báo, giá xuất khẩu và nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 5 đã đều tăng hơn 2% so với tháng trước.Cụ thể, chỉ số giá nhập khẩu đạt 103,16 điểm, tăng 2,6% so với tháng 4, trong khi chỉ số giá nhập khẩu đạt 113,66 điểm, tăng 2,2% so với một tháng trước đó.Theo nhận định của BOK, nguyên nhân của sự gia tăng trong cả hai chỉ số là do tỷ giá hối đoái của đồng won so với đồng đô-la Mỹ đã có khởi sắc. Trong tháng 5, tỷ giá hối đoái đã tăng 42,24 won so với tháng 4, đạt 1.183,29 won/USD.Giá xuất khẩu của các mặt hàng công nghiệp then chốt đã tăng trung bình 2,6%, trong đó giá điện thoại di dộng và xe ô tô thể thao tăng lần lượt là 3,7% và 3,2%.Tuy nhiên, giá xuất khẩu của bộ nhớ DRAM và các chất bán dẫn đã giảm nhẹ 0,5%, giữa bối cảnh nhu cầu và giá sản phẩm trên thế giới suy giảm.Trong khi đó, bất chấp việc giá dầu quốc tế giảm, giá nhập khẩu của Hàn Quốc vẫn tăng do ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái.Giá nhập khẩu vật liệu thô và hàng hóa trung gian lần lượt tăng 1,4% và 2,4%. Giá nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và hàng tiêu dùng tăng 3,4% và 2,6%.