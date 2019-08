Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong ngày 22/8 đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn một tiếng với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun tại Seoul.Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Kim nhận định đối thoại Mỹ-Triều có thể sẽ sớm được nối lại. Tuy nhiên, quan chức này từ chối trả lời cụ thể về câu hỏi lý do khiến ông lạc quan với khả năng khôi phục đối thoại Mỹ-Triều, bất chấp việc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên sáng cùng ngày ra bình luận khẳng định "không hứng thú" trở lại đối thoại trong khi bị Seoul và Washington uy hiếp về mặt quân sự.Ông Kim cho biết Mỹ đánh giá cao sự "kiềm chế" của Hàn Quốc, nhằm đạt được mục tiêu đề ra, bất chấp việc Bình Nhưỡng liên tiếp đẩy mạnh công kích. Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia khẳng định hai nước Hàn-Mỹ đang hợp tác chặt chẽ trong lộ trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Thời gian tới, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon sẽ tiếp tục trao đổi với Đặc phái viên Biegun dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.Được biết, trong cuộc hội đàm cùng ngày, ông Biegun đã nêu ra tầm quan trọng của sự phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Đáp lại, ông Kim khẳng định sẽ xem xét một cách thận trọng để đưa ra quyết định về việc gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, sao cho phù hợp với lợi ích quốc gia.Sau chuyến thăm Nhật Bản, Đặc phái viên Biegun đã tới Seoul vào ngày 20/8, hội đàm với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon và Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul vào ngày 21/8. Theo kế hoạch, Đặc phái viên Mỹ trở về nước vào chiều 22/8, nhưng đã kéo dài thêm một ngày mà không nói rõ lý do.