Tiếp viên tàu cao tốc KTX và SRT đình công

Photo : YONHAP News

Tiếp viên làm việc trên khoang hành khách của tàu cao tốc KTX và SRT đã tiến hành đình công từ lúc rạng sáng ngày 11/9, nhằm yêu cầu công ty trực tiếp tuyển dụng nhân viên phục vụ công tác hướng dẫn an toàn cho hành khách.Các tiếp viên tổ chức buổi khởi động đình công vào lúc 1 giờ chiều ngày 11/9, có kế hoạch sẽ tiến hành đình công trong 6 ngày, cho tới ngày 16/9.Hiện tại, trên khoang hành khách của tàu cao tốc KTX và SRT gồm một quản lý trực thuộc Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) và các tiếp viên trực thuộc công ty Phát triển du lịch Korail, công ty con của KORAIL. Trong đó, người quản lý phụ trách công tác an toàn, các tiếp viên đảm nhận công tác dịch vụ cho hành khách.Khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, các tiếp viên buộc phải kiêm nhiệm cả công tác hướng dẫn an toàn cho hành khách. Do đó, các tiếp viên yêu cầu Tổng công ty đường sắt trực tiếp tuyển dụng nhân viên đảm trách riêng công tác này.Đáp lại, để đối phó với kế hoạch đình công của các tiếp viên trong dịp cao điểm Tết Trung thu, các công ty quản lý KTX và SRT đã công bố đối sách khẩn cấp. Công ty vận hành tàu cao tốc KTX cho biết lịch tàu chạy sẽ không bị ảnh hưởng, sẽ bố trí nhân viên ở công ty mẹ và các chi nhánh ở địa phương để hướng dẫn cho khách đi tàu. Công ty điều hành tàu cao tốc SRT cũng khẳng định sẽ bố trí nhân viên thay thế đã được đào tạo, hay có từng có kinh nghiệm, để giảm tối đa sự bất tiện cho hành khách.