Người dân tích cực du lịch trong nước đợt nghỉ lễ Tết Trung thu

Photo : KBS News

Kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay kéo dài 4 ngày (từ 12/9 đến 15/9), ngắn hơn so với mọi năm. Giữa làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản phát sinh từ mâu thuẫn Hàn-Nhật, năm nay người dân Hàn Quốc tích cực chọn đến những điểm du lịch trong nước vào đợt nghỉ lễ này.Trang web mua sắm trực tuyến "Tmon" ngày 12/9 công bố kết quả phân tích về doanh thu lĩnh vực du lịch trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu. Trong đó, doanh thu du lịch nước ngoài giảm 30% so với đợt Tết Trung thu năm ngoái. Thay vào đó, số lượng người dân đi du lịch trong nước tăng mạnh so với năm trước.Doanh thu khách sạn, resort trong nước trong vòng ba tuần, từ ngày 20/8 tới 3/9, tăng tới 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tour du lịch bằng tàu hoả trong nước tăng 39%. Doanh thu vé vào cửa các công viên chủ đề trong nước tăng tới 640%, các chương trình trải nghiệm tăng 143%, tham quan thủy cung tăng 78%.Phía Tmon cho biết do kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay ngắn, nên nhiều người dân chọn đi du lịch trong nước. Những người chọn đi du lịch nước ngoài chủ yếu chuyển hướng sang khu vực Đông Nam Á do ảnh hưởng từ làn sóng tẩy chay Nhật Bản.Trong đợt Tết Trung thu năm ngoái, thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) là điểm đến số một, các thành phố Nhật Bản cũng rất được yêu thích như thành phố Osaka đứng thứ hai, Fukuoka đứng thứ ba, Tokyo đứng thứ 6. Tuy nhiên, trong đợt nghỉ lễ năm nay chỉ còn duy nhất thành phố Osaka của Nhật Bản là nằm trong top 10, đứng thứ 9.Năm nay, Đài Bắc (Đài Loan) xếp vị trí số một, Đà Nẵng xếp thứ hai, Cebu (Philippines) đứng thứ ba, Hà Nội đứng thứ 4, Bangkok (Thái Lan) đứng thứ 5.