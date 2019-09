Tập trung toàn lực cho thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trọng tâm lịch trình của Tổng thống Moon Jae-in trong tuần này gồm có hai nội dung chính là vấn đề dân sinh và an ninh ngoại giao.Trong bối cảnh dư luận phản ứng không mấy tích cực về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, trong tuần này, Tổng thống sẽ tập trung vào các vấn đề dân sinh như cải cách giáo dục, Viện Kiểm sát, cũng như dồn sức chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Mỹ và khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc vào tuần sau ở New York (Mỹ).Ngoài ra, khi Mỹ và Bắc Triều Tiên đang có các động thái chuẩn bị nối lại đàm phán cấp chuyên viên song phương, Tổng thống Moon sẽ gặp Tổng thổng Mỹ Donald Trump, tìm kiếm các phương án cụ thể để thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều. Trước đó, phát biểu trong lễ mừng 74 năm Quốc khánh Hàn Quốc ngày 15/8 vừa qua, Tổng thống Moon đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đàm phán cấp chuyên viên để thúc đẩy Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba.Phủ Tổng thống cho biết hiện hai bên vẫn đang cân nhắc các chủ đề nghị sự cụ thể của thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới, đồng thời nhận định khả năng cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Nhật không diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần sau.Một quan chức Phủ Tổng thống khẳng định Tổng thống sẽ dốc toàn lực cho thượng đỉnh Hàn-Mỹ, bởi đã rất khó khăn để có thể sắp đặt được lịch trình cho cuộc họp. Điều này cho thấy mục đích chính chuyến thăm New York sắp tới của Tổng thống Moon là hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Trump, nên sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thành quả nhất định tại lần gặp gỡ thượng đỉnh sắp tới.