Đảng Hàn Quốc tự do đề xuất đường lối kinh tế mới

Photo : YONHAP News

Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, ngày 22/9 chỉ trích chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, và chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ đương nhiệm.Đảng này đề xuất một đường lối thay thế là "dân giàu", với nội dung là chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tự do, do khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo, ưu tiên mang lại thành quả tăng trưởng cho cá nhân, từ đó giúp người dân trở nên giàu có.Đường lối này được đảng Hàn Quốc tự do giải thích là vay mượn từ thuyết "của cải của các quốc gia" (Wealth of Nations) của nhà kinh tế học nổi tiếng người Anh Adam Smith, đề cập trong cuốn sách "Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia". Theo thuyết này, các quốc gia tích lũy của cải thông qua chủ nghĩa tự do, không can thiệp vào thị trường. Thuyết "dân giàu" mà đảng Hàn Quốc tự do muốn nói tới là mang lại thành quả tăng trưởng kinh tế cho cá nhân và hộ gia đình, không phải là cho quốc gia, tất nhiên vẫn dựa trên chủ nghĩa tự do, không can thiệp vào thị trường.Đảng Hàn Quốc tự do đề ra mục tiêu là đạt thu nhập bình quân đầu người lên 50.000 USD cho tới năm 2030, thu nhập hộ gia đình một năm là 100 triệu won (gần 84.000 USD), tầng lớp trung lưu chiếm 70% trong xã hội.Cụ thể, đảng này đề xuất các chính sách thân thiện với doanh nghiệp, như giảm thuế doanh nghiệp, nới lỏng quy chế về giao dịch nội bộ giữa các công ty thành viên của tập đoàn lớn; nhấn mạnh cần bãi bỏ chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo và chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử.Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh đề xuất về đường lối "dân giàu" sẽ là liều thuốc đặc trị chữa được "căn bệnh nặng" của nền kinh tế Hàn Quốc.Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành phê phán nội dung đường lối mà đảng Hàn Quốc tự do đề xuất là "liều thuốc sắc lại" từ chính sách của các Chính phủ tiền nhiệm dưới thời Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye.