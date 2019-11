Tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực và tiêu cực đối với công tác điều hành quốc gia của Tổng thống xấp xỉ nhau

Photo : KBS News

Theo kết quả khảo sát do Công ty khảo sát ý kiến và nghiên cứu thị trường Hankook (Hankook Research) tiến hành theo sự ủy thác của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), tỷ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in trong nửa đầu nhiệm kỳ xấp xỉ nhau, lần lượt là 49,7% và 46,6%.Cụ thể, lĩnh vực được đánh giá thực hiện tốt nhất là "quan hệ liên Triều và ngoại giao", chiếm 21,9%. Sau đó là các lĩnh vực "chính sách phúc lợi" và "cải cách chính trị". Lĩnh vực bị đánh giá không thực hiện tốt là các chính sách về kinh tế như "việc làm" (22,1%) và "bất động sản" (16,3%).Có 45% người tham gia khảo sát nhận định nguyên nhân chính giới không đạt được thỏa hiệp thuộc về phe đối lập, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp đó là trách nhiệm thuộc về Tổng thống, chiếm 30%. Nếu cộng với tỷ lệ dành cho phe cầm quyền sẽ được con số tương đương với tỷ lệ dành cho riêng phe đối lập.Ý kiến của cử tri về sự cần thiết và không cần thiết của cải tổ nhân sự Phủ Tổng thống sau vụ cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk từ chức cũng có tỷ lệ gần như tương tự nhau. Ngoài ra, đa số cử tri tham gia khảo sát tán thành phương án điều chỉnh quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát.Tỷ lệ cử tri nhận định "cần thiết" tiến hành chế độ bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri cao hơn tỷ lệ nhận định "không cần thiết" 3,5%, song con số này nằm trong phạm vi sai số.Liên quan đến câu hỏi sẽ bỏ phiếu cho ứng viên nào trong đợt bầu cử Quốc hội năm sau, hơn một nửa số cử tri tham gia khảo sát chọn "ứng cử viên có kinh nghiệm chính trường", và 35,6% cử tri trả lời sẽ chọn "chính trị gia mới hoàn toàn".Về dự đoán Tổng thống kế nhiệm, 20,9% nghiêng về Thủ tướng Lee Nak-yon, 10,7% dự đoán là Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn.Ngoài ra, có 36,6% cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, 21,2% cử tri ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tự do. Sau đó lần lượt là đảng Công lý và đảng Tương lai chính nghĩa.Khảo sát lần này được thực hiện qua điện thoại với 1.000 cử tri nam, nữ trên 19 tuổi. Độ tin cậy đạt 95% và sai số trong khoảng 3,1%.