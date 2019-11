Tăng cường đào tạo nhân tài ở các lĩnh vực mũi nhọn

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/11 đã mở "Hội nghị các Bộ trưởng liên quan đến xã hội lần thứ 15", kiêm buổi thảo luận về bồi dưỡng nhân tài, đầu tư nhân lực lần thứ nhất.Tại đây, các bên đã thảo luận phương hướng bồi dưỡng nhân tài đáp ứng nhu cầu xã hội trong tương lai, kế hoạch xúc tiến cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ trong ngày, kế hoạch thời gian đặc biệt đảm bảo an toàn cho học sinh sau kỳ thi tuyển sinh Đại học.Hội nghị có sự tham gia của Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jin Young, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Song Yun-mo, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo, Bộ trưởng Môi trường Cho Myung-rae, Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Young-sun, cùng Cố vấn các vấn đề xã hội Phủ Tổng thống Kim Yeon-myung và Cố vấn Việc làm Hwang Deok-soon.Chính phủ sẽ khuyến khích các trường học tăng cường và mở thêm các khoa mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn thế hệ mới, linh kiện và năng lượng, tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên tổng cộng 8.000 sinh viên cho các khoa đào tạo chuyên ngành mũi nhọn từ năm 2021, với mục tiêu đào tạo thêm 80.000 sinh viên các chuyên ngành này trong vòng 10 năm. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục cũng dự định đề xuất dự thảo sửa đổi Sắc lệnh thi hành Luật Giáo dục phổ thông trung học và dự thảo sửa đổi quy định quản lý thành lập trường đại học.Cùng với đó, Chính phủ cũng nhất trí xây dựng hệ thống đào tạo nhân lực y tế chuyên môn nhằm tăng năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp y sinh học (biohealth) và hạn chế bất cân bằng nhân lực y tế giữa các địa phương, lĩnh vưc chuyên môn. Chính phủ cũng đồng thời nhất trí cải tổ hệ thống bồi dưỡng giáo viên để đối phó với việc giảm dân số độ tuổi đi học và môi trường giáo dục thay đổi.Chính phủ sẽ chỉnh sửa lại trang web "www.gov.kr" để người dân có nhu cầu có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc trẻ theo thời gian thực, theo từng địa phương và thời điểm. Đồng thời, Chính phủ sẽ tăng cường rà soát an toàn giao thông, nơi ở cho những học sinh cuối cấp sau kỳ thi tuyển sinh đại học.