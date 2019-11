63% hộ gia đình Hàn Quốc trực tiếp muối kimchi

Photo : YONHAP News

Viện kinh tế nông thôn Hàn Quốc ngày 14/11 đã công bố kết quả khảo sát với 601 người tiêu dùng trên toàn quốc trong hai ngày 17 và 18/11. 63% người được hỏi cho biết sẽ trực tiếp muối kimchi, và 19% trả lời sẽ mua kimchi bán sẵn ngoài thị trường trong mùa muối kimchi Kimjang năm nay.Lý do người tiêu dùng trực tiếp muối kimchi để điều chỉnh phù hợp với khẩu vị gia đình chiếm tỷ lệ nhiều nhất (52%). Tiếp đến là lý do tin tưởng chất lượng nguyên liệu hơn so với kimchi bán sẵn (34%), và thị trường hiện nay có bán nguyên liệu làm sẵn tiện cho việc muối kimchi (7%).Hình thức bắp cải thảo được người tiêu dùng trực tiếp muối kimchi ưa chuộng là bắp cải thảo đã ướp muối (55%), và bắp cải thảo tươi (45%).Trong khi đó, người tiêu dùng chọn mua kimchi bán sẵn vì các lý do có thể mua bất cứ khi nào cần (48%), ngại muối kimchi (26%). Ngoài ra, 9% người được hỏi cho biết đã từng mua kimchi nhập khẩu bán sẵn.Số lượng cải thảo để muối kimchi cho một gia đình 4 thành viên ở Hàn Quốc năm nay được dự đoán khoảng 22,3 bắp, giảm 1,1 bắp so với năm ngoái. Củ cải cũng giảm từ 9 xuống còn 8,7 củ.55% người được hỏi cho biết sẽ muối lượng kimchi tương tự năm ngoái, 30% cho biết sẽ muối ít hơn, và 15% cho biết sẽ làm nhiều hơn.Viện kinh tế nông thôn Hàn Quốc nhận định tỷ lệ người tiêu dùng chọn mua kimchi bán sẵn năm nay tăng đáng kể. Doanh thu bán kimchi trong nước tăng từ 33,5 tỷ won (28,6 triệu USD) năm 2014 lên 61,4 tỷ won (52,4 triệu USD) năm 2018. Giá của các loại nguyên liệu chính để muối kimchi như bắp cải và củ cải đều tăng so với năm ngoái do sản lượng thu hoạch giảm, trong khi giá các loại gia vị như ớt, tỏi lại giảm do hàng tồn và sản lượng tăng.