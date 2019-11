Cuộc đình công của công đoàn đường sắt bước sang ngày thứ hai

Photo : YONHAP News

Cuộc đình công của Công đoàn lao động đường sắt đã bước sang ngày thứ hai, gây nhiều trở ngại cho hoạt động vận chuyển hành khách.Trong ngày 21/11, tỷ lệ vận hành tàu cao tốc KTX chỉ đạt 69% so với thông thường. Tỷ lệ vận hành hai tuyến tàu hỏa thường Saemaeul và Mugunghwa ở mức 63%. Riêng tàu SRT vẫn bán vé và vận hành bình thường, do nhân viên tuyến tàu này không tham gia đình công.Đối với các tuyến tàu điện nối thủ đô Seoul với các địa phương lân cận, như tuyến tàu số 1, tỷ lệ vận hành ở ngưỡng 82% so với thông thường, gây không ít bất tiện cho người dân khi đi làm sáng cùng ngày.Đặc biệt, ở thành phố Goyang (tỉnh Gyeonggi), người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi làm do nhân viên tuyến tàu điện ngầm số 3 và tuyến tàu Gyeonggi, cả nhân viên một số tuyến xe buýt đường dài, cũng tham gia đình công.Đối với các tuyến tàu hỏa chở hàng, tỷ lệ vận hành còn 30%, nên những hàng hóa có nhu cầu chuyển gấp được ưu tiên, như hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa sản xuất công nghiệp.Hiện tại, công đoàn và Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) vẫn chưa đạt được tiến triển trong quá trình đàm phán, do mâu thuẫn lập trường quá lớn giữa hai bên về vấn đề bổ sung nhân lực triển khai chế độ làm việc "2 ca 4 kíp".Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee ngày 21/11 đã tới thăm Trung tâm điều hành giao thông đường sắt ở quận Guro, Seoul. Bà Kim lấy làm tiếc vì cuộc đình công của công đoàn đường sắt đang gây ra nhiều bất tiện cho người dân, và cam kết sẽ thực hiện đối sách vận tải khẩn cấp để khắc phục tình trạng này.Trong khi đó, phía Công đoàn lao động đường sắt đã tố giác Bộ trưởng Địa chính và giao thông và Bộ trưởng Quốc phòng lên Viện Kiểm sát với nghi ngờ lạm dụng chức quyền, bố trí binh lực quân đội làm nhân lực thay thế trong một cuộc đình công hợp pháp.