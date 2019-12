Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý III đạt 0,4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/12 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý III năm nay đạt 461.705,9 tỷ won (388,93 tỷ USD), tăng 0,4% so với quý trước, thấp hơn mức tăng 1% của quý II, và tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo từng lĩnh vực, chỉ có đầu tư xây dựng giảm 6% và quản lý tồn kho (còn gọi là tích lũy tài sản lưu động) giảm 0,5%. Đầu tư thiết bị tăng 0,6%, tiêu dùng Chính phủ tăng 1,4% chủ yếu do chi trả bảo hiểm y tế. Xuất khẩu tăng 4,6% phần lớn ở mặt hàng chíp bán dẫn và ô tô, nhập khẩu tăng 1,2% chủ yếu ở trang thiết bị vận tải.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế trong quý III tăng 0,6% so với quý trước. GNI là chỉ số xác định tổng thu nhập quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, gồm cả thu nhập từ tiền lương, tiền lãi, cổ tức trong và ngoài nước của người dân.Tuy điều kiện thương mại quý III xấu đi, nhưng GDP thực tế tăng 0,4% và thu nhập ròng từ nước ngoài tăng mạnh nên GNI thực tế vẫn tăng. Ngược lại, chỉ số giảm phát GDP quý III lại giảm 1,6%, thấp nhất sau mức giảm 2,7% hồi quý II năm 1999, ngay sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.Chỉ số giảm phát GDP là kết quả phần trăm của GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế, phản ánh mức giá chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước. BOK giải thích chỉ số này giảm là do giá xuất khẩu các mặt hàng chủ chốt, trong đó có chíp bán dẫn, giảm mạnh.